Mascherano | «Quando giochi a calcio la partita influenza le tue scelte | Messi invece influenza le partite»

(Di domenica 6 agosto 2023) Javiercontinua il suo percorso per diventare allenatore. Al momento è a San Francisco per assister al tour estivo di LaLiga. Qui lo ha intervistato Marca.parla di diversi argomenti, tra cui il grande rapporto che ha cone Guardiola. Sul tipo diche ama giocare: «Sono stato fortunato ad avere allenatori molto bravi e molti di loro con un punto di vista diverso del. Quello che ho fatto è stato prendere da tutti le idee che condividevo e provare a creare qualcosa di mio. È chiaro che il mio periodo al Barcellona mi ha segnato molto. In questo momento devo lavorare nelle giovanili delle squadre nazionali argentine e quell’idea diè parallela ai nostri bisogni. Cercare di dare libertà al giocatore, in modo che ...

E non c'erano kit che tida calciatore professionista; al massimo, una tuta e un borsonelo sponsor era di quelli che 'ci mettono i piccioli'. E una maglia ovviamente, buona per ...... ignorate dall'abitudine e per questo credute innocue e silenziose, ma checome un white ...i miti nazionalistici e come interrogarli costringendoli a raccontarci la verità anchesono ...Esistono vari tipi di fondotinta sia in spray sia liquidi cheperfettamente gli ... COME COPRIRE LE VENE SULLE GAMBE CON IL FONDOTINTAsi tratta di coprire e uniformare la pelle , ...