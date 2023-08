Margherita Buy | avete mai visto sua figlia? Bellezza straordinaria | da mozzare il fiato

(Di domenica 6 agosto 2023) È l’astro nascente del cinema italiano, ladiBuy eredita dalla mammae bravura. Ora è pronta a stupire tutti L’avrete sicuramente avvistata in Vita da Carlo, e se vi stavate chiedendo a chi somigliasse la risposta è semplice: alla madreBuy! LaCristiana ha infatti preso tutto da lei, i lineamenti sono gli stessi. Andando a sfogliare le foto dell’attrice da giovane vi accorgerete ancora di più delle similarità tra le due. Classe 2001, Caterina De Angelis è ladiBuy – grantennistoscana.it (fonte foto ANSA)A 22 anni ha già le idee chiarissime sul proprio futuro, che però guarda con un po’ di spavento. Vuole seguire le orme della mamma, non che sia un compito semplicissimo. Considerato sopratuttto lo ...

Sabato 26 agosto Il Sol dell'Avvenire (Italia, 2023; 95') di Nanni Moretti, con Nanni Moretti,, Silvio Orlando. Domenica 27 agosto Barbie (Usa, 2023; 114') di Greta Gerwig, con ...... per parlare del loro cinema e per incontrare il pubblico: le scorse edizioni sono stati ospiti della rassegna attori, registi e personaggi legati al mare, tra i quali Carlo Verdone,, ...... per parlare del loro cinema e per incontrare il pubblico: le scorse edizioni sono stati ospiti della rassegna attori, registi e personaggi legati al mare, tra i quali Carlo Verdone,, ...

Margherita Buy al gala di premiazione del Social World Film Festival di Vico Equense Corriere della Sera

Al Castello sarà un sabato sera in compagnia di Nanni Moretti e del suo ultimo film, "Il sol dell’avvenire", alle 21.30. Gran bel film con un grande cast. Oltre Moretti attore e regista, anche alcuni ...Titoli da festival, ma anche lo sbanca-botteghini comico e tutti gli autori e gli interpreti che hanno lasciato un segno negli ultimi vent'anni. Riuniti in una (sudatissima) selezione del meglio ...