Mare da paura a Ladispoli | i cani bagnino Perla e Argo salvano due persone in poco tempo

(Di domenica 6 agosto 2023)– Due uomini di 46 e 47 anni sono stati salvati daibagnini della Scuola ItalianaSalvataggio, a, sulla spiaggia del Monumento Naturale Palude di Torre Flavia. Protagonisti dei due interventi ravvicinati, labrador femmina color miele di 7 anni, e, giovanissimo labrador miele di un anno e 8 mesi, brevettato all’inizio dell’estate. Intorno alle 10.30 di domenica un uomo è finito dentro una zona di zona risacca, a circa 80 metri dalla spiaggia. Ilera molto mosso, il vento spirava a circa 12 nodi da sud ovest: l’uomo, S.D., si è reso conto di non essere in grado di tornare a riva a causa della forte corrente, molto affaticato, è riuscito a chiedere aiuto alzando il braccio. Dalla postazione della SICS sono partite le Unità ...

Neanche un'ora e mezza dopo, ancora attimi di paura per un signore di 47 anni, Andrea Giovannetti, che, dopo aver inseguito il pallone verso il largo, si è ritrovato nello stesso specchio di mare.

