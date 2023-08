Marcos Leonardo verso la Roma | spunta l' indizio social

IL PRESCELTO - Stiamo parlando ovviamente di, stellina del Santos e obiettivo conclamato della Roma. La trattativa con i sudamericani va avanti e i capitolini non si smuovono dalla ...ROMA - I social anticipano (forse) un colpo entrata.ha lasciato un indizio social perché ha iniziato a seguire il profilo Instragram della Roma . L'attaccante del Santos, dove lavorava il dimissionario Falcao , è nel radar del club ...Dopo una fase di accelerazione, negli ultimi giorni la trattativa tra la Roma e il Santos per portare in Italiaha subito una leggera frenata. La volontà del giocatore (così come quella del club giallorosso) però è ormai chiara da tempo e l'ultimo indizio è arrivato tramite i social network. ...

L'attaccante brasiliano, da tempo nel radar di Tiago Pinto, ha iniziato a seguire il profilo del club giallorosso su Instagram ...Marcos Leonardo, obiettivo della Roma per l’attacco, ha cominciato a seguire i giallorossi su Instagram La Roma è impegnata in una costante ricerca per rinforzare l’attacco a disposizione di José Mour ...