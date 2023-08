Marcos Leonardo verso la Roma | l’indizio social che fa impazzire i tifosi

(Di domenica 6 agosto 2023)è sempre più vicino alladi queste ultime ore ha fattogiallorossi. Ecco le ultime. Se da un lato c’è preoccupazione per le condizioni di Paulo Dybala, dall’altro idellasono ‘impazziti’ perdato da, attaccante nel mirino dei giallorossi per rinforzare il reparto offensivo.è sempre più vicino alla– Notizie.com – © AnsaNonostante Mourinho spinga per un nome di esperienza (Arnautovic e Morata su tutti), Tiago Pinto sembra aver individuato nel talento brasiliano il giocatore giusto per rinforzare ...

Tiago Pinto sta cercando di definire l'affarema il solo talento brasiliano non basterebbe. I giallorossi vorrebbero acquistare almeno un altro attaccante e fra i primi nella lista ...Chissà se per farsi perdonare il ritardo Tiago Pinto sta cercando di acquistarne due: Arnautovic e. Per il primo, ormai 34enne, sarebbero pronti 5 milioni, per il secondo, 20enne da ...IL PRESCELTO - Stiamo parlando ovviamente di, stellina del Santos e obiettivo conclamato della Roma. La trattativa con i sudamericani va avanti e i capitolini non si smuovono dalla ...

Mercato Roma: l’ultimo nome sulla lista di Tiago Pinto, ma anche quello più vicino, è Marko Arnautovic del Bologna Il mercato della Roma è focalizzato principalmente sul reparto offensivo, complici l’ ...La Roma non molla Marcos Leonardo, forte anche della volontà del giocatore di trasferirsi: il punto sulla trattativa Dopo aver chiuso diversi colpi importanti, sia in entrata sia in uscita, grazie al ...