Mangiare i ricci di mare | occhio a un particolare prima di addentarli

(Di domenica 6 agosto 2023) Questo prelibato frutto diva scelto e utilizzato con cura: non tutti gli esemplari sono commestibili. Ilo diè un affascinante invertebrato appartenente alla famiglia degli echinodermi, imparentato con le stelle marine. Queste creature marine si distinguono per i loro gusci sferici e spinosi, che racchiudono una parte commestibile: cinque segmenti di gonadi di un vibrante colore giallo-arancione. Ilo diè un ingrediente molto prelibato e va utilizzato con attenzione – grantennistoscana.itLa maggior parte del consumo mondiale di questo prelibato animale avviene in Giappone, ma anche nella cucina italiana si trovano diversi piatti che sfruttano questo ingrediente. Idi, infatti, sono presenti in abbondanza nel Mediterraneo e in ...