Manchester United | Hojlund | “Tifo i Red Devils da quando sono bambino”

UFFICIALEHOJLUND - Prima è giunta anche l'ufficialità: Rasmus Hojlund è un nuovo giocatore del. Il giovanissimo attaccante danese approda a titolo definitivo dall'...Punti chiave 18:07 Atalanta, Scamacca arrivato in Italia 14:27 Atalanta, Scamacca in arrivo a Roma 14:03 Hojlund al, è ufficiale 12:19 Castrovilli non supera le visite mediche con ...Onana, portiere ex Inter, subisce gol da centrocampo nell'amichevole dela Old Trafford. Le reazioni dei tifosiDebutto all'Old Trafford da incubo per Onana con la maglia del. L'ex Inter, acquistato dai Red Devils per oltre 50 milioni, ha ...

Dean Henderson è sempre più lontano dal Manchester United: il portiere inglese sembra destinato comunque a restare in Premier League ...ufficiale la cessione di Hojlund al Manchester United: alla Dea 75 milioni di euro Fiorentina, salta il trasferimento di Castrovilli al Bournemouth: il centrocampista non ha superato le visite mediche ...