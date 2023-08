Manchester City | Mitoma per il post Mahrez | ma De Zerbi fa muro

(Di domenica 6 agosto 2023) Ilcerca un sostituto die Guardiola pensa a Kaorudel Brighton, ma Denon vuole perdere il giapponese Con l’addio di, ilè alla ricerca di un sostituto e il nome in cima alla lista di Guardiola sarebbe quello di Saoru. L’esterno giapponese, rivelazione del Brighton sia con Potter che con De, sta discutendo il rinnovo con i Seagulls e, secondo quanto riportato dal Sun, il tecnico italiano non vorrebbe assolutamente privarsene.

Pep Guardiola desidera avere Kaoru Mitoma per sopperire alla partenza di Mahrez: il Manchester City valuta la situazione ...Fare un confronto tra il calciomercato della nostra Serie A e quello dell'opulenta Premier League é come far gareggiare un motorino con una automobile di grossa cilindrata. Si va a velocità differenti ...