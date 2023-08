Manchester City | lo sconfitto Guardiola | 'Ormai le partite durano 100 minuti | giocheremo di mattina'

Un'opera che sembra essere riuscita all'ex Roma evisto che, nell'ambiente rossonero, si è registrata la volontà di Krunic di avventurarsi in Turchia nella prossima tappa della sua ...... JOSKO GVARDIOL 90 milioni di euro Dal Lipsia alEstate 2023 E' lui il difensore (e il difensore centrale) più costoso della storia Vai alla FotogalleryJosep Guardiola, allenatore del, ha commentato la sconfitta contro l'Arsenal nel Community Shield Josep Guardiola, allenatore del, ha commentato la sconfitta contro l'Arsenal nel Community Shield. Le ...

La polemica del tecnico catalano dopo la sconfitta in Community Shield contro l'Arsenal: Manchester City beffato al minuto 110.Quando tutto sembrava apparecchiato per un nuovo successo del Manchester City, l’Arsenal è riuscito a rimettere in piedi il match all’undicesimo minuto di recupero vincendo poi ai calci di rigore il C ...