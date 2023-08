Manchester City-Arsenal oggi in tv | canale | orario e streaming Community Shield 2023

Leggi su sportface

(Di domenica 6 agosto 2023) Alle 17:00 di, domenica 6 agostosaranno in campo in occasione della finale di. Mikel Arteta e Pep Guardiola sono pronti a contendersi il primo trofeo della stagione inglese. Un antipasto di Premier, dopo la battaglia della scorsa stagione che ha sorriso in rimonta ai Citizens, poi campioni anche in Champions League. Mancheranno Gabriel Jesus, Zinchenko, ma soprattutto Kevin De Bruyne, ancora ai box dopo l’infortunio di maggio. Primo match ufficiale invece per Declan Rice e Mateo Kovacic. Dal 1908 (quando ancora si chiamava Charity) i Gunners hanno vinto il trofeo 16 volte (l’ultima nel 2020), mentre sono 6 i successi dei Citizens. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva sulla piattaforma Dazn, con ...