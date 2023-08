(Di domenica 6 agosto 2023) Uno dei disturbi più comuni tra i bambini e gli adulti è il mal di. Con i suoipiù o meno intensi, può presentarsi anche in diverse occasioni nel corso dell’anno. Quando è di origine virale o batterica, è facilmente trasmissibile tramite il contatto diretto con un soggetto contagiato o attraverso l’inalazione di goccioline presenti nell’aria, a seguito di starnuti e tosse. Che cos’è il mal diConsiste in un’infiammazione della mucosa della faringe, da qui il termine medico “faringite”. La faringe è una struttura di passaggio che consente al cibo di giungere all’esofago e all’aria proseguire verso la laringe. Il mal dipuò manifestarsi in due forme differenti: acuta, quando l’infiammazione è improvvisa e si sviluppa per l’azione di un batterio o di un virus; cronica, quando perdura per diverso ...

Il raffreddore è la conseguenza di svariati virus che possono cagionare disturbi classici quali naso congestionato o che cola,di testa,die a volte anche febbre. Se nei mesi invernali è più facile contrarre un raffreddore , complici il freddo e l'umidità, anche in quelli estivi non è raro che si possa avere tale patologia. ...L'Alpe Veglia sembra possedere quel fascino che chi ha viaggiato nel continente nero chiama "d'... Non è difficile quindi immaginare come avesse fattoagli inizi del secolo scorso ai pionieri ...L'Alpe Veglia sembra possedere quel fascino che chi ha viaggiato nel continente nero chiama "d'... Non è difficile quindi immaginare come avesse fattoagli inizi del secolo scorso ai pionieri ...

Mal di gola: cause, sintomi e rimedi DiLei

RiepilogoTumore che si sviluppa nella bocca, nel naso, nella gola, nelle ghiandole salivari e in altre aree della testa e del collo.SintomiSe si verificano sintomi nuovi, gravi o persistenti, contatta ...Si è presentato in aula del Consiglio regionale della Calabria con la febbre ed un evidente mal di gola, il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, pronto a difendere in prima persona la sua ...