Madonna della Neve | a Ponticelli la grande festa con migliaia di fedeli in strada

(Di domenica 6 agosto 2023) Una leggera pioggia ha accompagnato la prima posata del carro, la possente macchina in legno che caratterizza la storicadi, quartiere nella zona orientale...

La festadi Ognina, in programma dall'1 al 10 settembre 2023, è la seconda festività religiosa più partecipata nella città di Catania . Il Santuario di Santa Maria di Ognina, è situato nei pressi ...GORFIGLIANO - Dopo gli anni "pesanti" e buipandemia, che peraltro l'aveva penalizzata solo in parte, la Festadel Cavatore è tornata a Gorfigliano in tutto il suo splendore forte di una lunga tradizione che ci riporta al lontano 1947, siamo alla 76esima edizione. La bellissima festa di sempre e ......Macchine Agricole Canalese di Cristian Gatto chiude al comando il girone d'andata dei playout...San Leonardo - Alta Langa Pulcini - Ritorno quarti di finale Sabato 19 agosto ore 18 adel ...

E' tardo pomeriggio, e all'improvviso si scatena un furioso temporale. L'uomo, preso di sorpresa, si rifugia in una piccola cappella che lui stesso aveva fatto costruire.