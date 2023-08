Madonna che viene dal mare | il vento blocca la processione

Leggi su anteprima24

(Di domenica 6 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto “Quello stessoin tempesta che ci donò l’icona della, oggi non rende possibile la tradizionalesulle sue acque”. la comunicazione ufficiale dal parroco della chiesa di Sant’Agostino, Don Felice Moliterno che ha annunciato intorno all’una la decisione di sospendere la tradizionalecon le imbarcazioni che tocca le spiagge di tutta la città di Salerno in seguito alagitato e al. “L’icona rappresenta per noi un porto e un rifugio sicuro: lo sguardo di Maria Santissima unica di solito dico di no però mi dispiace che laso che sarebbe molto carino e si fa non mancherà di puntare all’orizzonte e continuerà ad indicarci la Via”. Restano alcuni passaggi; dalle ore 17.30 sarà ...