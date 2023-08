Lupo M237 abbattuto in Ungheria da un bimbo | arrestato il padre L’animale ha percorso il tratto più lungo mai registrato in Europa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 6 agosto 2023) Hafino a 1900 chilometri, passando per Alto Adige, Svizzera, Austria eed è stato ucciso nella città nordorientale ungherese di Nyiregyhaza. A riferirlo è la tv di stato ungherese Mtv, che spiega come il, in viaggio dal giugno del 2022, potrebbe essere stato ammazzato per mano di un bambino di nove anni. Secondo le ipotesi della polizia ungherese, che ha ritrovato in un fiume presso Hidasnemeti il dispositivo di geolocalizzazione associato al, l’esemplare è statoillegalmente dal bambino in compagnia del. Per questo sono finiti in manette due uomini, ildel bambino e un suo compagno di caccia, accusati di reati contro la protezione della natura e di aver messo in pericolo la vita di ...