Lukaku ha fretta | vuole la Juve al più presto Frequenti telefonate con Allegri CorSport

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 6 agosto 2023)haarrivare allantus al più. E va in pressing su Massimiliano. Sul Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni scrive didel belga all’allenatore bianconero. “Una telefonata accorcia la vita ma anche la distanza tra la. Più chiamate servono a tranquillizzare il centravantone, il quale non vede l’ora che questa storia si chiuda. Positivamente, intendiamoci. I contatti telefonici trae Big Rom sono abbastanza, anche durante la tournée americana l’allenatore ha avuto modo di confrontarsi con il belga: è una pratica – la chiacchierata esplorativa in remoto tra il giocatore ambito e il tecnico che lo ...