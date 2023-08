Luis Alberto ha chiesto scusa alla Lazio | ma Lotito rinvia il rinnovo a fine mercato CorSport

(Di domenica 6 agosto 2023)si è ricongiuntoa Girona. Il Mago haa Sarri esquadra per l’ammutinamento dei giorni scorsi. Crisi rientrata, ma ilslitta a, per volontà del presidente. Edovrà pagare anche una multa di 40mila euro. Il Corriere dello Sport scrive cheha spiegato ai compagni di aver agito di impulso ed ha ammesso di aver sbagliato. Il gruppo ha accettato di riaccoglierlo, anche se i calciatori dellapensano che il loro collega l’abbia fatta grossa. “Si è allenato dopo aver chiarito per l’ennesima volta a Sarri e ...

4)Carniglia La Juventus 1969 - 1970 dopo l'addio di Heriberto Herrera porta sulla sua ... la società decide per l'esonero a fine Gennaio 2010 con l'arrivo diZaccheroni. Il tecnico ...4 "Confronto con Maurizio Sarri e il resto del gruppo. Pace fatta, almeno così pare, tra la Lazio e il centrocampista spagnola. Dopo gli screzi dei giorni scorsi,reclama ...Le ultime notizie sulle trattative più importanti del giorno

Lazio, Luis Alberto torna a sorridere con i suoi compagni - FOTO Lazio News 24

RASEGNA STAMPA - E pace fu. Luis Alberto ha placato i suoi dissidi interiori, ha fatto un passo indietro e chiesto scusa a chi di dovere per l’ultima ‘pazzia’ fatta. La ...La Lazio di Maurizio Sarri vuole riscattarsi dopo il deludente 3-0 incassato contro l'Aston Villa e per l'occasione vola in Spagna, dove affronterà il Girona per la quinta amichevole estiva. I ...