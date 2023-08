Los Cabos | primo squillo in stagione per Tsitsipas

Tennis News Atp Tennis Primo titolo della stagione messo finalmente in bacheca. Stefanos Tsitsipas si è ufficialmente sbloccato in questo 2023 e ha conquistato il trofeo dell'Atp 250 di. Il greco, testa di serie numero uno del tabellone principale, ha sconfitto nell'atto conclusivo l'australiano Alex De Minaur e si è laureato così il nuovo campione in Messico (succede al ...Due set, un'ora e mezzo di gioco e pronostico confermato. Stefanos Tsitsipas è il nuovo campione dell' Abierto Mexicano, l'ATP 250 di, grazie al trionfo in finale contro Alex De Minaur , giunto alla quinta sconfitta in altrettante sfide contro di lui, col punteggio di 63 64 . "Penso sia stata una bella finale, sentivo che ...È Stefanos Tsitsipas a fare festa all'Atp didopo una finale vinta in due set (6 - 3 6 - 4) contro Alex de Minaur. Sul cemento messicano il numero 5 del ranking mondiale può così sollevare il suo primo titolo della stagione, il decimo ...

ATP Los Cabos: Tsitsipas fa doppia cifra, termina la liaison messicana di De Minaur Ubitennis

