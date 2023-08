Livorno | 36enne muore annegato in mare a San Vincenzo

(Di domenica 6 agosto 2023) (Adnkronos) – Undi Bagno a Ripoli è morto per annegamento nelle acque antistanti alla spiaggia del bar Lago Verde, a San). Mentre un 35enne di Ponsacco è stato recuperato e poi condotto in codice giallo al Pronto soccorso di Cecina. Sul posto sono arrivata le ambulanze della Misericordia di Castagneto Carducci e quella medicalizzata della Croce rossa di Venturina. Insieme alle forze dell'ordine anche l'elisoccorso. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

