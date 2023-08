LIVE Universiadi 2023 | 6 agosto in DIRETTA | ORO PELLICORO | si avvicina la top-3 nel medagliere! Argento per le fiorettiste e D’Innocenzo | bronzo Cesarano nel nuoto

(Di domenica 6 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACALENDARIO COMPLETOIL MEDAGLIERE DELLEESTIVE 13:05 PALLA– Iniziata la prima semifinale femminile tra Cina ed Australia. 13:03 ATLETICA – Ennesimo oro per la Cina, che si aggiudica la 4×100 femminile chiudendo con il crono di 43”70 dinanzi a Polonia e Suadafrica. 13:00OOOO!!!!!!!!!!!!!!!! Imprendibile la cinese Liu che ha messo il turbo nelle ultime due vasche per vincere con un notevole 1’56?84. Meravigliosa seconda piazza per l’azzurra che chiude con il tempo di 1?”58?69.per la francese Carnez in 1’59?73. 12:59– Ai 150 Liu,Carnez. 12:58 ...

Da pochissimi giorni sono iniziate le, manifestazione in cui le nostre rispettive nazionali (femminile e maschile) sono le ...//www.fisu.tv/- Dalla MSC la diretta della presentazione ufficiale della nuova maglia del Napoli 2023/24. Di ...di un'attività di formazione è una scelta che abbiamo fatto qualche anno fa con le. Fu ......A inizio giugno il gruppo aveva pubblicato un video raccontando i lavori per la prima parte dell'allestimento del. approfondimento Pinguini Tattici Nucleari negli Usa per chiudere le...

LIVE Universiadi 2023, 6 agosto in DIRETTA: l'Italia può fare incetta di medaglie tra canottaggio e nuoto OA Sport

L’editore del giornale online non è responsabile del contenuto degli articoli, ne delle immagini, ne dei commenti ai post, nè del contenuto dei siti linkati che sono sotto responsabilità dei singoli a ...CHENGDU – quarta giornata delle Universiadi di Chengdu. Vediamo quello che è successo. Davvero tre gare da ricordare per Andrea Federici alle Universiadi. Dopo il PB a 20.68 in batteria, seguito in ma ...