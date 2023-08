LIVE Universiadi 2023 | 6 agosto in DIRETTA | due ori nel canottaggio portano l’Italia al quarto posto del medagliere Spada maschile di bronzo

Da pochissimi giorni sono iniziate le, manifestazione in cui le nostre rispettive nazionali (femminile e maschile) sono le ...//www.fisu.tv/- Dalla MSC la diretta della presentazione ufficiale della nuova maglia del Napoli 2023/24. Di ...di un'attività di formazione è una scelta che abbiamo fatto qualche anno fa con le. Fu ......A inizio giugno il gruppo aveva pubblicato un video raccontando i lavori per la prima parte dell'allestimento del. approfondimento Pinguini Tattici Nucleari negli Usa per chiudere le...

LIVE Universiadi 2023, 6 agosto in DIRETTA: l'Italia può fare incetta di medaglie tra canottaggio e nuoto OA Sport

L’editore del giornale online non è responsabile del contenuto degli articoli, ne delle immagini, ne dei commenti ai post, nè del contenuto dei siti linkati che sono sotto responsabilità dei singoli a ...CHENGDU – quarta giornata delle Universiadi di Chengdu. Vediamo quello che è successo. Davvero tre gare da ricordare per Andrea Federici alle Universiadi. Dopo il PB a 20.68 in batteria, seguito in ma ...