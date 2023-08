LIVE Universiadi 2023 | 6 agosto in DIRETTA | due ori e sette medaglie nel canottaggio Fioretto femminile in finale per l’oro

Leggi su oasport

(Di domenica 6 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACALENDARIO COMPLETOILRE DELLEESTIVE 08.53 TENNIS – Non è ancora ripresa ladel torneo maschile, interrotta in precedenza a causa della pioggia. 08.52 PALLANUOTO – Sfruttano bene la superiorità numerica gli ungheresi, che si riportano a +6. 08.51 PALLANUOTO – Non si fa attendere la risposta degli USA, che provano a rimanere in scia. 9-4. 08.50 PALLANUOTO – Altra rete per l’Ungheria, che è la prima squadra a muovere il punteggio nel terzo quarto. 9-3 per gli ungheresi. 08.48 TUFFI – Tra una mezz’oretta avrà inizio ladei 3 metri dal trampolino. Nella start list di questanon è presente alcuna italiana, ...