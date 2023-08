LIVE Moto2 | GP Gran Bretagna 2023 in DIRETTA | vittoria di Aldeguer | 3° Acosta | Arbolino è 10° e lascia la ledership

Leggi su oasport

(Di domenica 6 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:18 E’ TUTTO AMICI DI OA SPORT! GRAZIE PER AVERCI SEGUITO E PER AVER CONDIVISO CON NOI TUTTE QUESTE EMOZIONI! RIMANETE COLLEGATI PER TUTTI GLI ALTRI EVENTI IN PROGRAMMA NELLA GIORNATA ODIERNA! BUON PROSEGUIMENTO! 16:17 Anche Espargarò abbraccia. Oggi solo vincitori “speciali” nelle tre classi: Alonso, Espargaro,. 16:16 A volte l’euforia gioca brutti scherzi!è infatti caduto al parco chiuso quasi investendo un membro dello staff! Fortunatamente, niente di grave. Déjà-vu from @Afernandez37? That’s the only mistake @54 has made today! #BritishGP pic.twitter.com/DkK1rAjeHq — MotoGP (@MotoGP) August 6,16:15 Adessoè avanti di soli due punti rispetto ad ...