LIVE Moto2 | GP Gran Bretagna 2023 in DIRETTA | tra poco parte la gara

(Di domenica 6 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:05 Buonasera Amici di OA Sport! Mancano venticinque minuti all’inizio dellaBuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladelPremio della, valevole come ottavo atto del Motomondiale di. Sull’insidioso circuito di Silverstone, i riflettori saranno chiaramente puntati sui i duedi rivali di questa stagione: Tony Arbolino e Pedro Acosta, entrambi a caccia della vittoria. Il pilota italiano in forza al team Marc Vds è ancora leader del Campionato con uno scarto di appena otto punti, ma in questo weekend ha dimostrato un passo altalenante. Dopo una sessione di prove libere insufficiente, dove è stato costretto ...

Il programma della giornata di oggi prevede prima la gara della Moto3 (12.15), poi la MotoGPp (14.00) e quindi la(15.30). Il MotoGp di Silverstone sarà trasmesso in direttasu TV8, Sky ...Orari MotoGP oggi Silverstone 2023 in direttasu TV8, Sky e Now Oggi Domenica 6 Agosto TV8 Ore ...15 Paddock Post Gara Moto3 Ore 13:30 Grid Ore 14:00 Gara MotoGP Ore 15:30 GaraOggi Domenica ...... warm up MotoGP Ore 11: MotoGP Rider Fan Parade Ore 11.45: PaddockOre 12.15: gara Moto3 Ore 13.15: PaddockOre 13.30: Grid Ore 14: gara MotoGP Ore 15: Zona Rossa pt.1 Ore 15.30: gara...

LIVE GP Silverstone: la gara in diretta La Gazzetta dello Sport

Con la pioggia che ha dato una tregua, è Masia ad ottenere la pole position in Moto3 a Silverstone: il pilota del team Leopard ha girato in 2:10.619. E' la sesta della sua carriera nella categoria.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio della Gran Bretagna 2023, valevole come ottavo atto del Motomondiale di Moto2. Sull ...