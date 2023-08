LIVE – Manchester City-Arsenal | Community Shield 2023 DIRETTA

(Di domenica 6 agosto 2023) Alle 17:00 di oggi, domenica 6 agostoscenderanno in campo in occasione della finale di. Primo trofeo in palio nella stagione inglese: Arteta vuole sfatare il tabù Guardiola, che ha perso solo una volta contro il suo ex vice. Tanti gli assenti importanti: Gabriel Jesus, Zinchenko, ma soprattutto Kevin De Bruyne. Occhi puntati invece sugli esordienti: Declan Rice e Mateo Kovacic su tutti. Poi spazio ai protagonisti: Bukayo Saka o Erling Haaland. Chi vincerà? Scopriamolo insieme con unatestuale a partire dal primo minuto di gioco. PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5(ore 17) SportFace.

...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -... 7a giornata (diretta) dall'Aquatics Centre di[Gran Bretagna] Telecronaca: Enrico Cattaneo e ...Partite in Direttadel giorno su Calciomagazine MONDIALI FEMMINILI 04.00 Olanda - Sudafrica 11.00 Svezia - USA FA COMMUNITY SHIELD 17.00United - Arsenal COPPA ITALIA 18.00 Reggiana - ...... in arrivo il portoghese Goncalo Ramos dal Benfica (per 80 milioni di euro) e il francese Ousmane Dembelé dal Barcellona, a sua volta vicino al terzino destro portoghese Joao Cancelo del...

Live Manchester City - Arsenal - Community Shield: Punteggi ... Eurosport IT

Il calcio inglese al via col Community Shield: Arteta ha sempre perso col Manchester City, ma l’Arsenal ha speso più di tutti ...Adidas e Manchester United resteranno insieme fino al 20235. Ai 'Red Devils' 1 miliardo di euro complessivi. Nessun paragone con l'Inter ...