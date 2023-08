LIVE – Cottafava Nicolai-Popov Reznik 20-22 | 11-15 | finale bronzo Europei beach volley Vienna 2023 in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 6 agosto 2023) Latestualediper ildeglididi. Gli azzurri Samuelee Paolo, dopo aver perso ai vantaggi del tie-break la semi, tornano sulla sabbia per riscattarsi e salire sul terzo gradino del podio. Dall’altra parte della rete la coppia ucraina composta da Sergiyed Eduard, reduci dal ko in due set contro l’Olanda. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria e la medaglia di? L’appuntamento è per le ore 16.30 di domenica 6 ...