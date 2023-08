LIVE Ciclismo su pista | Mondiali 2023 in DIRETTA | Rachele Barbieri punta in alto nell’Eliminazione Attesa per Ganna e Milan

(Di domenica 6 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADEIDISU STRADA CALENDARIO E ORARI DI OGGISU9.14: Nella scratch della categoria C4 oro al britannico Atkinson, argento per il neozelandese Westenberg, bronzo per l’irlandese Grimes. Settimo l’azzurro Pittacolo 19.09: Ci sarà la corsa a punti dell’omnium maschile a concludere un programma davvero ricchissimo con buone occasioni di medaglia per l’Italia. 19.06: A seguire la gara ad eliminazione dell’omnium maschile e la finale del keirin femminile 19.03: C’è grandeper la finale dell’inseguimento individuale cona caccia del bronzo ea caccia ...

Le strade scozzesi sono ondulate: curve e rientranze per la prova in linea maschile, la più attesa di ogni mondiale di. Il 6 agosto resterà impresso nella bacheca di uno solo: in molti azzardano di una sfida tra due Nazionali e altrettanti uomini da classica: Mathieu van der Poel e Wout van Aert. L'Olanda che ...Venerdì 11 agosto va in scena la cronometro uomini Elite ai Mondiali didi Glasgow 2023 . Una delle prove più attese dagli appassionati italiani, visto che Filippo ...con aggiornamenti, ...Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testualedella prova in linea elite maschile disu pista dei Mondiali di Glasgow 2023 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi ...

Mondiali di ciclismo: il racconto di una corsa memorabile La Gazzetta dello Sport

L’olandese vince il titolo iridato precedendo van Aert e Pogacar. Decimo Bettiol al comando per un lungo tratto ...La prova in linea dei mondiali, 272 km da Edimburgo a Glasgow in stile Classica, riprende dopo essere stata interrota per quasi un'ora a causa della protesta di alcuni manifestanti che si sono ...