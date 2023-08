(Di domenica 6 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACALENDARIO E ORARI DI OGGISUBuongiorno e benvenuti nelladella terzadeidisu. A Glasgow (Scozia) si disputa la rassegna iridata pre-olimpica con tanti azzurri in gara alla ricerca di risultati di prestigio come accadde un anno fa in Francia. Dopo aver sbloccato il medagliere, gli azzurri non vogliono fermarsi e vanno a caccia di altri successi. Oggi è il giorno dell’Omnium maschile e dell’inseguimento individuale maschile dove, tra gli uomini da battere, c’è Jonathan. Mattinata intensa con l’avvio dedicato alla qualificazione dell’inseguimento ...

...15: Mondiali 2023 - 4a giornata (replica) ore 05:30MTB Marathon Tour Sestriere: ...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -......00 - TG2 LIS 18:05 - Tg Sport TG Sport della Domenica 18:18 - Mondiali diSt 2023 - ...14 - LA RAGAZZA E L'UFFICIALE - 1aTV Italia 1 18:11 - CAMERA CAFE' - IL CODICE 18:21 - STUDIO APERTO......per seguire la finale dell'inseguimento maschile dei Mondiali di Glasgow 2023 ditra ... Sportface vi racconterĂ tutto in tempo reale con aggiornamentie risultati per non farvi perdere ...

LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2023 in DIRETTA: grande giornata con Milan, Ganna (), Viviani e Barbieri OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della terza giornata dei Mondiali di ciclismo su pista 2023. A Glasgow (Scozia) si disputa la rassegna iridata pre-o ...Oggi domenica 6 agosto si corre la prova in linea maschile su strada valida per il titolo dei Mondiali di ciclismo 2023 ...