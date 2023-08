LIVE Ciclismo su pista | Mondiali 2023 in DIRETTA | Filippo Ganna in finale per l’oro con il miglior tempo! Milan per il bronzo Entra in scena Elia Viviani

(Di domenica 6 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADEIDISU STRADA CALENDARIO E ORARI DI OGGISU14.13: Volata di testa stavolta per Lavreysen che non permette la rimonta dell’australiano e si qualifica per la semi. 2-0 Lavreysen 14.10: Al via la seconda sfida tra Lavreysen e Richardson. Oandese avanti 1-0 14.08: Tra poco la seconda manche dei quarti didella velocità maschile e poi entrerà incon la prima prova dell’Omnium, la scratch race 14.03: Di pochissimo la coppia britannica riesce ad avere la meglio sui combattivi italiani e si qualifica per la ...

Le strade scozzesi sono ondulate: curve e rientranze per la prova in linea maschile, la più attesa di ogni mondiale di. Il 6 agosto resterà impresso nella bacheca di uno solo: in molti azzardano di una sfida tra due Nazionali e altrettanti uomini da classica: Mathieu van der Poel e Wout van Aert. L'Olanda che ...La prova in linea dei mondiali, 272 km da Edimburgo a Glasgow in stile Classica, è stata interrotta a causa di manifestanti sulla strada. Tante le stelle attese, dal campione in carica belga Evenepoel ...Venerdì 11 agosto va in scena la cronometro uomini Elite ai Mondiali didi Glasgow 2023 . Una delle prove più attese dagli appassionati italiani, visto che Filippo ...con aggiornamenti, ...

La prova in linea dei mondiali, 272 km da Edimburgo a Glasgow in stile Classica, riprende dopo essere stata interrota per quasi un'ora a causa della protesta di alcuni manifestanti che si sono ...GLASGOW (SCOZIA) - Una grandissima prova quella di Filippo Ganna nell'inseguimento individuale ai Mondiali di ciclismo su pista a Glasgow, in Scozia. L'azzurro ha conquistato la finale facendo segnare ...