LIVE Ciclismo | Mondiali 2023 in DIRETTA | Van der Poel sfida Van Aert ed Evenepoel | occhio a Pogacar Italia | stupisci!

(Di domenica 6 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmiche ed amici di OA Sport, buongiorno e benvenute/i alladella prova in linea riservata agli uomini elite deidi! Il giorno tanto atteso è arrivato, sulle strade della Scozia verrà assegnata nuovamente la maglia iridata, la più prestigiosa, la più desiderata, la maglia del Campione del Mondo! A fare da palcoscenico alla spettacolare corsa un percorso lungo e tortuoso. Partenza da Edinburgo e tratto in linea di 120 km con due salite di circa 5 km che contribuiranno a sfoltire il gruppo e favorire attacchi ma che non faranno la differenza. Poi si entrerà nel circuito cittadino: 14.3 km da ripetere 10 volte con oltre 40 curve ad angolo retto e diversi strappi brevi ed esplosivi, tra cui ...