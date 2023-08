LIVE Ciclismo | Mondiali 2023 in DIRETTA | inizia la prova iridata | subito i primi scatti!

Leggi su oasport

(Di domenica 6 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.42no iscatti in gruppo! 10.41 E INVECE NO!il Mondiale disu strada di Glasgow! Il direttore di corsa non ha minimamente calcolato Almeida, con la suache viene inevitabilmente mozzata. 10.40 Si attenderà dunque il rientro in gruppo di Almeida per far partire ufficialmente la corsa. 10.38 Prima caduta in gruppo, a terra Joao Almeida (Portogallo) in un tratto di sampietrini. Non il modo migliore per far partire la propriamondiale. 10.36 Piccola curiosità , anche quest’anno è presente la rappresentanza di Città del Vaticano con Rien Schuurhuis: lo scorso anno il ciclista olandese venne naturalizzato diventando il primo rappresentante dello stato ecclesiastico ai ...