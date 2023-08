LIVE Ciclismo | Mondiali 2023 in DIRETTA | fuga interessante | il gruppo concede 6? e inizia a lavorare Si muove anche Città del Vaticano

(Di domenica 6 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.42 Arrivati a 6’15”,il lavoro in: sono la Slovenia di Tadej Pogacar e il favoritissimo Belgio a prendere la situazione in mano 11.40 Mancano ancora una ventina di chilometri alle prime difficoltà altimetriche di questa prova iridata. Chissà se questo percorso possa ridare brillantezza a Julian Alaphilippe (Francia), che ormai da un po’ non riesce ad essere il corridore a cui ci ha abituato.. 11.38 Ilcontinua a prendersela comoda: 6’16” dalla testa della corsa. 11.35 Intanto il gruppetto con Eric Antonio Fagundez (Uruguay), Rien Schuurhuis (del) e George Bennett (Nuova Zelanda) è segnalato ora a 1’50”. La chance di riprendere i primi è ormai andata, ma andranno avanti: quando ti ricapita ...

Le strade scozzesi sono ondulate: curve e rientranze per la prova in linea maschile, la più attesa di ogni mondiale di ciclismo. Il 6 agosto resterà impresso nella bacheca di uno solo: in molti azzardano di una sfida tra due Nazionali e altrettanti uomini da classica: Mathieu van der Poel e Wout van Aert. L'Olanda che ...

Le strade scozzesi sono ondulate: curve e rientranze per la prova in linea maschile, la più attesa di ogni mondiale di ciclismo. Il 6 agosto resterà impresso nella bacheca di uno solo: in molti ...