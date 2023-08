LIVE Ciclismo | Mondiali 2023 in DIRETTA | fuga importante | si muove anche un corridore del Vaticano!

(Di domenica 6 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.33 C’è da dire che la corsa è davvero lunga, però inci sono alcuni elementi davvero interessanti. Forse dar loro tutto questo margine è quantomeno azzardato. 11.31 Il gruppo intanto ha tirato i remi in barca, segnalato a 5’31” dai fuggitivi. 11.29 Percorsi poco più di 40 chilometri di corsa: si sta andando davvero forte, non siamo nemmeno alla prima ora di corsa 11.27 Dal gruppo sono evasi il venezuelano José Alercon e ildi Anguilla Hasani Hennis. Per loro una ventina di secondi di margine. 11.24 Nel 2021 invece inizia a correre nell’Athletica Vaticana, essendo marito di Chiara Porro, ambasciatrice australiana nella Santa Sede. Grazie a questo, ottenne la cittadinanza vaticana nel 2022, partecipando così allo scorso Mondiale dove provò a mettersi in ...

Venerdì 11 agosto va in scena la cronometro uomini Elite ai Mondiali didi Glasgow 2023 . Una delle prove più attese dagli appassionati italiani, visto che Filippo ...con aggiornamenti, ...Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testualedella prova in linea elite maschile disu pista dei Mondiali di Glasgow 2023 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi ...SEGUI ILDELLA GARA I NOVE AZZURRI SCELTI PER LA PROVA IN LINEA IL PERCORSO DELLA PROVA IN ... DATE, ORARI E TV TUTTI I CONVOCATI DELL'ITALIA, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO ...

LIVE Mondiali di ciclismo: gara maschile, 9 in fuga, polemica Evenepoel La Gazzetta dello Sport

Grande attesa per la finale dell’inseguimento a squadre maschile dove l’Italia torna a giocarsi l'oro contro la Danimarca ...A Glasgow la prova su strada, l’ultimo successo azzurro è datato 2008. Poche le speranze, fotografia di un movimento che non produce più grandi corridori ...