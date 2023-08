LIVE Ciclismo | Mondiali 2023 in DIRETTA | fuga a nove uomini | 7? di vantaggio dopo 60 chilometri

(Di domenica 6 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.05 Problema alla spalla per Berhane che si ferma e si ritira. 12.03 Continuano ad accumulare distacco Schuurhuis, Bennett e Fagundez che a breve verranno ripresi dal gruppo. 12.01 Caduta in gruppo: coinvolti Natnael Berhane (Eritrea), Eliezer Soares (Capo Verde) e Nelson Oira (Portogallo). 11.58 Anche la Francia adesso prova a dare una mano timidamente in gruppo, iniziando a tirare. Percorsi oltre 60. 11.55 Idi testa continuano a guadagnare qualcosina, segnalati ora a 7 minuti. 11.52 Intanto assurdità vera e propria: una signora ha attraversato la strada proprio avanti al gruppetto di testa. Rischio di disastro vicinissimo. 11.50 Belgio e Slovenia non hanno imposto un vero e proprio cambio di ritmo, ma si sono settate nella modalità di ...

