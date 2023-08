LIVE Ciclismo | Mondiali 2023 in DIRETTA | corsa interrotta! Cosa sta succedendo in Scozia

(Di domenica 6 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.24 Fermati i fuggitivi, verranno fermati anche inseguitori e gruppo, prendendo il tempo e si ripartirà con gli stessi distacchi. 12.22 CLAMOROSO! Protesta in corso e si blocca il Mondiale! 12.20 In gruppo arriva anche l’Australia davanti. Aumenta la velocità e scende il margine a 7’30”. 12.17 Il gruppo continua a perdere, vantaggio degli attaccanti che supera gli 8?. 12.15 Ricordiamo i fuggitivi: Owain Doull (Gran Bretagna), Matthew Dinham (Australia), Harold Tejada (Colombia), Kevin Vermaeke (Stati Uniti), Patrick Gamper (Austria), Rory Townsend (Irlanda), Ryan Christensen (Nuova Zelanda), Krists Neilands (Lettonia) e Petr Klemen (Repubblica Ceca). 12.12 Termina l’avventura di José Alarcon e Hasani Hennis. Restano tre contrattaccanti davanti oltre ai fuggitivi. 12.10 Corridori che stanno per arrivare nel ...

Le strade scozzesi sono ondulate: curve e rientranze per la prova in linea maschile, la più attesa di ogni mondiale di. Il 6 agosto resterà impresso nella bacheca di uno solo: in molti azzardano di una sfida tra due Nazionali e altrettanti uomini da classica: Mathieu van der Poel e Wout van Aert. L'Olanda che ...Venerdì 11 agosto va in scena la cronometro uomini Elite ai Mondiali didi Glasgow 2023 . Una delle prove più attese dagli appassionati italiani, visto che Filippo ...con aggiornamenti, ...Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testualedella prova in linea elite maschile disu pista dei Mondiali di Glasgow 2023 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi ...

LIVE Mondiali di ciclismo: gara maschile, 9 in fuga, gruppo a 7 minuti La Gazzetta dello Sport

Da Edimburgo a Glasgow: 272,4 chilometri non impegnativi ma il saliscendi potrebbe essere decisivo per la fuga. Belgio e Olanda si candidano alla vittoria finale ...Grande attesa per la finale dell’inseguimento a squadre maschile dove l’Italia torna a giocarsi l'oro contro la Danimarca ...