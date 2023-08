LIVE Ciclismo | Mondiali 2023 in DIRETTA | Bettiol solo al comando | lo inseguono i 4 favoriti

(Di domenica 6 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADISU PISTA CON GANNA E MILAN 16.53alcon 18? su Van Aert, Van der Poel, Pogacar e Pedersen, a 33? Powless, Schmid e Skujins. 16.51 Si assottiglia a 15? il vantaggio di. Comunque vada, è stato bello sognare. 16.50 L’americano Powless èall’inseguimento di Van Aert, Van der Poel, Pedersen e Pogacar. 16.49 Non cambia la situazione. Sempre 20 secondi di vantaggio per il coraggioso Alberto. 16.48 35 km all’arrivo. 16.47 Commovente, che si alza sui pedali e rilancia l’andatura. 16.47 Alza bandiera bianca Evenepoel: si stacca anche dal terzo gruppetto inseguitore. 16.45 Per ora non ...

Le strade scozzesi sono ondulate: curve e rientranze per la prova in linea maschile, la più attesa di ogni mondiale di. Il 6 agosto resterà impresso nella bacheca di uno solo: in molti azzardano di una sfida tra due Nazionali e altrettanti uomini da classica: Mathieu van der Poel e Wout van Aert. L'Olanda che ...La prova in linea dei mondiali, 272 km da Edimburgo a Glasgow in stile Classica, è stata interrotta a causa di manifestanti sulla strada. Tante le stelle attese, dal campione in carica belga Evenepoel ...Venerdì 11 agosto va in scena la cronometro uomini Elite ai Mondiali didi Glasgow 2023 . Una delle prove più attese dagli appassionati italiani, visto che Filippo ...con aggiornamenti, ...

Mondiali LIVE: Bettiol attacca! Sky Sport

La prova in linea dei mondiali, 272 km da Edimburgo a Glasgow in stile Classica, riprende dopo essere stata interrota per quasi un'ora a causa della protesta di alcuni manifestanti che si sono ...E’ stata improvvisamente fermata la gara in linea di ciclismo maschile professionisti ai Mondiali di ciclismo 2023 di Glasgow, in Scozia. Dopo circa ottanta km, i corridori di testa sono stati fermati ...