LIVE Ciclismo | Mondiali 2023 in DIRETTA | 175 km al traguardo | rientrano Van der Poel e Trentin

(Di domenica 6 agosto 2023) 13.41 Scende ancora il ritardo del gruppo, tirato da Nathan van Hooydonck per il Belgio. Ora il cronometro dice +5'10". 13.38 Rientrato il gruppo di Van der grazie al lavoro degli uomini in arancione. Pericolo rientrato, ma anche energie spese in anticipo rispetto ai programmi. 13.36 Ricordiamo i nomi dei battistrada: Owain Doull (Gran Bretagna), Matthew Dinham (Australia), Harold Tejada (Colombia), Kevin Vermaeke (Stati Uniti), Patrick Gamper (Austria), Rory Townsend (Irlanda), Ryan Christensen (Nuova Zelanda), Krists Neilands (Lettonia) e Petr Klemen (Repubblica Ceca). 13.35 In testa al gruppo ora Belgio ed Australia sembrano aver aumentato ...

Le strade scozzesi sono ondulate: curve e rientranze per la prova in linea maschile, la più attesa di ogni mondiale di. Il 6 agosto resterà impresso nella bacheca di uno solo: in molti azzardano di una sfida tra due Nazionali e altrettanti uomini da classica: Mathieu van der Poel e Wout van Aert. L'Olanda che ...La prova in linea dei mondiali, 272 km da Edimburgo a Glasgow in stile Classica, è stata interrotta a causa di manifestanti sulla strada. Tante le stelle attese, dal campione in carica belga Evenepoel ...Venerdì 11 agosto va in scena la cronometro uomini Elite ai Mondiali didi Glasgow 2023 . Una delle prove più attese dagli appassionati italiani, visto che Filippo ...con aggiornamenti, ...

LIVE Mondiali di ciclismo su strada: protesta finita, la gara riparte La Gazzetta dello Sport

Da Edimburgo a Glasgow: 272,4 chilometri non impegnativi ma il saliscendi potrebbe essere decisivo per la fuga. Belgio e Olanda si candidano alla vittoria finale ...Episodio clamoroso ai Mondiali di ciclismo in Scozia. Nella prova in linea élite su strada, con partenza a Edimburgo e arrivo a Glasgow, i corridori sono stati costretti a fermarsi dopo un'ottantina d ...