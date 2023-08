LIVE Austria-Italia 7-0 | Europei football americano 2023 in DIRETTA | subito a segno i padroni di casa

(Di domenica 6 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-7:17. Dopo un delay of game, pessimo punt per l’. La palla viene smorzata dalla difesa e l’avrà una ottima posizione di campo. -7:21. Ancora un incompleto e palla che tornerà all’. -7:27. Due lanci per Zahradka e altrettanti incompleti. 3&10 -7:28. Buon ritorno di De Moura Piola che porta il pallone fino alle 25 yds. 17.17 Ora primo attacco per l’, vedremo come risponderà il Blue Team! -7:32 TOUCHDOWN CONFERMATO.7-0 dopo l’extra point. -7:44. TOUCHDOWN! Corsa centrale di Wegan. Ma attenzione, c’è una flag! -8:53. L’azzardo paga. Il Tight endco riceve, chiude ampiamente il down e viene fermato ad un passo dalla goal ...

LIVE Austria-Italia, Europei football americano 2023 in DIRETTA: alle 17.00 la semifinale OA Sport

