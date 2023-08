LIVE Austria-Italia 17-7 | Europei football americano 2023 in DIRETTA | inizia l’ultimo quarto Il Blue Team ci prova!

(Di domenica 6 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINISCE IL TERZO17-7. -0:33. Grande placcaggio di Khay sul RB avversario e 3&10. -1:11. Corsa per i biancorossi e 2 yds guagnate. -1:41. CAMBIA TUTTO! Gli arbitri rivalutano l’azione e danno il fumble! La palla torna all’. Non ci voleva! -2:08. L’sbatte contro il muroco, ma è 4&1. Corsa di Gentili che prende il down! -4:41. L’parte dalle 40 yds dell’. Zahradka lancia subito per Bouah e il WR prende 6 yds. -4:38. FIELD GOAL PER L’. Bloccato! -4:44. Buona difesa azzurra e 4&2. Grande pressione su Thury che sparacchia via il pallone. -4:51. Ancora una play action. Lancio sul profondo. ...

Il Motomondiale torna Il 20 agosto insu Sky e in streaming su NOW VIDEO ONBOARD ...Il Motomondiale torna nel weekend del 20 agosto in: tutto come sempresu Sky e in streaming su ...... in. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testualedella partita degli Europei di beach volley di Vienna 2023 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un ...

LIVE Austria-Italia, Europei football americano 2023 in DIRETTA: alle 17.00 la semifinale OA Sport

Nel finale della gara di Silverstone, la moto del francese entra io contatto con quella di Luca Marini e la parte anteriore vola in pista. La M1 si "trasforma" così in una vera e propria naked e il pi ...Le immagini immediatamente successive al contatto tra la moto di Alex Marquez e quella di Pecco Bagnaia al via della gara di Silverstone: si staccano e volano via due alette dal codone posteriore dell ...