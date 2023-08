Lisbona | Papa Francesco | Giovani che volete cambiare il mondo | non abbiate paura

Leggi Anche Gmg, ila Fatima: 'Chiesa accogliente, le porte sono aperte a tutti' Leggi Anche, un milione e mezzo di giovani alla veglia conFrancesco - 'Niente è gratis, solo l'amore di Gesù' Voi che volete cambiare il mondo 'A voi, giovani, tentati in questo tempo di ...Ultimo appuntamento aLa messa al Parque Tejo , che ha raccolto un milione e mezzo di ... Nel pomeriggio, dopo aver incontrato i volontari della Gmg, illascerà il Portogallo per rientrare ...Il parco Tejo diè gremito di ragazzi che in attesa diFrancesco si sono scatenati con della musica tchno. Alla consolle non poteva non esserci un dj sacerdote che ha mixato vari brani ...

Lisbona: un milione e mezzo di giovani per la veglia con Papa Francesco RaiNews

"A voi, giovani - ha detto il Pontefice - che coltivate sogni grandi ma spesso offuscati dal timore di non vederli realizzati; a voi, giovani, che a volte pensate di non farcela; a voi, giovani, tenta ...Il parco Tejo di Lisbona è gremito di ragazzi che in attesa di Papa Francesco si sono scatenati con della musica tchno. Alla consolle non poteva non esserci un dj sacerdote che ha mixato vari brani pi ...