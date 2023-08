L’incontro Musk-Zuckerberg si farà | “Il ricavato andrà in beneficenza”

(Di domenica 6 agosto 2023) Il numero uno di Tesla sostiene che l’evento sarà trasmesso in diretta su Twitter e di allenarsi sollevando pesi. Intanto Zuck ha fatto installare un ottagono in giardino, nonostante le proteste della moglie

... a dare ulteriore ufficialità all'ci ha pensato un post di Linda Yaccarino su X, che ha risposto a Elonche " terrà libero il calendario" in vista del combattimento. Al momento,'unico ...... aveva detto durante unriservato con un gruppo di dipendenti di Meta. Orasostiene esattamente il contrario, e forse anche questa è una strategia per innervosire'avversario: "Il ...Sembrava chedi arti marziali tra Elone Mark Zuckerberg non fosse altro che'ennesima sparata del patron di Tesla, alla quale il fondatore di Meta non si era sottratto. E forse è ...