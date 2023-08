L’incontro inaspettato tra Jovanotti in stampelle e Gianni Morandi al centro di fisioterapia di Forlì | «Cicatrici | ossa rotte | e amicizia» – Le foto

(Di domenica 6 agosto 2023) Ieriè tornato in Italia, atterrando a, e oggi è iniziata la sua riabilitazione aldiFisiology. A un certo punto, però, si è trovato di fronte a una visita inaspettata:. «Sono qui a vivere la mia domenica died è apparso lui,, ed è subito gioia e sorrisi e racconti e storie die parole di», racconta l’artista su Instagram con una didascalia che accompagna uno scatto tra i due. «Fabrizio Borra lo ha nominato vice terapista (il ragazzo ha una certa esperienza di risalite).mi ha detto che domattina parte per le date al sud e voleva vedermi sennò non partiva ...

'incidente'artista è reduce di un pesante incidente in bicicletta subito a Santo Domingo, quando si è scontrato contro uno spartitraffico a centro strada, che lo aveva bloccato in sedia a rotelle ...... fermando la sua corsa in modoin semifinale. Il ...dopo aver perso il primo set ha fatto la voce grossa e conquistato'...la principale testa di serie del tabellone ha analizzato......"tra'arte e'artigianato; tra il vino ed il pensiero; tra il simposiaco e la fruizione estetica, in cui poco spazio è concesso a chi vorrebbe catalogare il molteplice e...