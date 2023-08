L' impresa di Vocaturo contro Dubov alla World Cup di scacchi

Leggi su agi

(Di domenica 6 agosto 2023) AGI - Danieleha scritto oggi una delle pagine più importanti della storia degliin Italia. Il 33enne romano si è qualificato per i sedicesimi di finale (quarto turno) dellaCup in corso di svolgimento a Baku, in Azerbaigian. Si tratta di un torneo a eliminazione diretta, con tabellone tennistico, che mette in palio 3 posti per il torneo dei Candidati del prossimo anno. Un evento a cui partecipano i più forti giocatori in assoluto, da Carlsen a Caruana, da Nepomniachtchi a Nakamura, da Giri a Wesley So. Mai nessun italiano si era spinto cosi' avanti in una manifestazione ritenuta tra le più importanti del circuito. Losta azzurro, dopo un primo turno favorevoleMohammad Fahad Rahman (Bangladesh), ha inanellato due successi prestigiosi...