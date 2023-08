L’estate di Lindsay Lohan ancora più glam con le Crocs

Leggi su velvetmag

(Di domenica 6 agosto 2023)torna nuovamente a far parlare di sé, questa volta associando il suo nome a MCM e. L’attrice, di ritorno sui piccoli schermi di Netflix, è anche la protagonista della nuova campagna che lancia due nuove calzature genderless in edizione limitata.è da poco diventata mamma, allargando la famiglia con il primo bebè, ma ha mostrato sui social anche la sua ultimissima campagna in collaborazione con MCM x. Protagonista indiscussa della campagna, l’attrice ha sfoggiato i nuovi modellipensati in collaborazione con MCM.. Crediti: MCM/Instagram – VelvetMagLa nuova campagna accompagna lo scenario futuristico con i bagagli MCM e le iconiche calzature di, che ogni ...