Lecce | cessione da record per Hjulmand | 20 milioni

Morten Hjulmand saluta la Serie A e il Lecce. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il centrocampista danese e capitano dei giallorossi passa allo Sporting Club. Si tratta di una operazione da record per i salentini: acquistato nel 2021 per 700 mila euro, i portoghesi pagheranno 20 milioni di euro con bonus per il cartellino: si tratta della cessione più remunerativa della storia del club.

