Le pillole di Polly | recensione di “Lo specchio delle nostre miserie” di Pierre Lemaitre

(Di domenica 6 agosto 2023) Parigi e Francia del Sud, Seconda Guerra Mondiale. Quale è il filo rosso che lega una ragazza che sogna solo di avere figli e si ritrova a correre nuda e coperta di sangue in Boulevard du Montparnasse, due soldati che, pur avendo dato prova di eroismo, vengono arrestati con l’accusa di essere dei saccheggiatori, una guardia carceraria dal cuore d’oro che ruba dieci milioni di franchi pur di realizzare un desiderio della moglie malata ed un impostore capace di usurpare l’identità di chiunque, ma allo stesso tempo di aiutare centinaia di persone? Questo, per i lettori del romanzo di, è il rompicapo da risolvere. La risposta arriverà solo dopo aver frugato nella vita dei protagonisti che, anche se non ne sono consapevoli, sono uniti tra loro da uno scandaloso e torbido segreto famigliare. Inoltre, nella vicenda farà la sua parte anche la mano capricciosa del ...