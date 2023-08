Le pagelle di Arsenal-Manchester City 4-1 d c r | titolo ai Gunners

Leggi su 11contro11

(Di domenica 6 agosto 2023)di, si parte con un trofeo in palio. Il Community Shield che vede i campioni in carica della Premier League e detentori della FA Cup sfidare la seconda classificata della stagione di Premier precedente, come vuole il regolamento quando una squadra vince sia la Premier che la FA Cup. La partita finisce in pareggio 1-1 dopo che ilera andato in vantaggio al ’77 con Palmer e l’aveva raggiunto il pareggio al ‘101 con un tiro di Trossard. LediPrima di analizzare ledei giocatori e degli allenatori di questa sfida tra Arsenaal eproponiamo ...