Le immagini del maltempo nel pomeriggio a Reana del Rojale

(Di domenica 6 agosto 2023) Attivati dagli operatori dalla sala operativa della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia (Sor), circa 80 volontari di protezione civile stanno operando, per quanto di competenza e su richiesta, per rimediare ai danni causati dalla forte ondata diche ha colpito a macchia di leopardo la nostra regione a partire indicativamente dalle 17, con grandinate, temporali forti e precipitazioni abbondanti. Le aree maggiormente colpite sono i territori didel, Tricesimo, marginalmente Tarcento, Remanzacco, Moruzzo, Campoformido e zone contermini tra allagamenti diffusi delle strade e di scantinati, con alcune cadute alberi. Nel Friuli Occidentale colpiti in particolare Fontanafredda, Pasiano di Pordenone, Prata di Pordenone e zone contermini con gli stessi fenomeni. Alcuni sottopassi allagati nella zona ...