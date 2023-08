(Di domenica 6 agosto 2023) , concludendo una due giorni di acrobazie in volo che ha richiamato migliaia di appassionati e semplici spettatori che hanno invaso l'aviosuperficie ...

Leincantano nel cielo di Foligno, concludendo una due giorni di acrobazie in volo che ha richiamato migliaia di appassionati e semplici spettatori che hanno invaso l'aviosuperficie ...... appassionati e curiosi rapiti dal rombo dei motori della celebre pattuglia acrobatica nazionale, meglio conosciuta con il suggestivo nome di "". Disegni tratteggiati dai piloti su ...Franceschi diventa il palcoscenico per l'Airshow - Una celebrazione unica per il Centenario dell'Aeronautica Militare Il cuore dell'Umbria è pronto a battere al ritmo delle. Oggi, ...

Le Frecce tricolori incantano nel cielo di Foligno, concludendo una due giorni di acrobazie in volo che ha richiamato migliaia di appassionati e semplici spettatori che hanno invaso l'aviosuperficie ...Prima dello spettacolo risuonerà l'inno nazionale e in cielo sfrecceranno le frecce tricolori. La regia è affidata all’artista poliedrico Stefano Poda, al debutto in Arena. Protagonista la star Anna ...