Le domande a cui l’Italia deve rispondere sulla Cina. L’opinione di Harth

Leggi su formiche

(Di domenica 6 agosto 2023) Non è un segreto che l’uscita anticipata deldal memorandum d’intesaVia della Seta susciti interesse. Forse persino più all’estero che nel dibattito pubblico italiano. Fa specie dover in parte concordare con la propaganda del regime cinese sull’hype che si è creato o delle sue voci autoctone in Italia come l’ex sottosegretario allo Sviluppo economico Michele Geraci. In un post su Twitter si è vantato del suo lavoro incessante di spiegare al pubblico cinese come non occorrerebbe prendere troppo sul serio le dichiarazioni di Guido Crosetto, ministro della Difesa, circa l’“errore” della sottoscrizione dell’accordo nel 2019. Geraci arriva a pregare il ministro in carica di apprezzare i suoi sforzi “per l’interesse del”. Oltre la propaganda, si nota una certa tendenza anche nei media internazionali di dare l’uscita ...