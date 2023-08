Lazio | sconfitta in amichevole | primo gol per Castellanos

(Di domenica 6 agosto 2023) Laha giocato la partitain terra spagnola contro il Girona e ha perso 2 a 1, per i biancocelesti la rete è diLaha giocato la partitain terra spagnola contro il Girona e ha perso 2 a 1, per i biancocelesti la rete è di. Il più classico dei gol dell’ex per la squadra di Sarri con il Taty in gol dopo il suo ingresso nella ripresa al posto di Immobile.

dal Girona: primo gol in biancoceleste per l'ex della partita Castellanos. Anche il Torino rimontato e battuto in Francia dal Reims: non basta il vantaggio di Schuurs. Ora in campo il ...... prima l'uscita in Champions ai danni del Chelsea agli ottavi, mentre in campionato incappa in 7 gare senza vittorie (6 pareggi e 1), per poi essere eliminata dallain semifinale. In ...Ecco la data, l'orario, la diretta tv e lo streaming di- Girona , match valevole per la marcia di avvicinamento della squadra biancoceleste verso la ... dopo la pesantesubita contro l'...

La luce del Taty Castellanos in una notte buia a Girona. Seconda sconfitta in due amichevoli internazionali per la Lazio di Sarri, ancora lontana dalla forma migliore. Un campanello d'allarme ...La Lazio di Maurizio Sarri esce nuovamente sconfitta in amichevole, questa volta per 1-2 contro il Girona: da registrare nel corso del match l'espulsione di Mattia Zaccagni, in rete invece Castellanos ...